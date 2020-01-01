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Макс 24г
0.0000000
Мін 24г
0.0000000
Обсяг за 24г (XWG)
0.00
Сума за 24г (USDC)
0.00
Макс 24г
0.0000000
Мін 24г
0.0000000
Обсяг за 24г (XWG)
0.00
Сума за 24г (USDC)
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