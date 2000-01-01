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XOXNO/USDT
XOXNO Network
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XOXNO/USDT

XOXNO Network
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (XOXNO)
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Сума за 24г (USDT)
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Обсяг за 24г (XOXNO)
0.00
Сума за 24г (USDT)
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Ціна випуску
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Макс. пропозиція
100,000,000
Циркуляційна пропозиція
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Циркуляційна ринкова капіталізація
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Угоди на ринку
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Сума(XOXNO)
Ціна(USDT)
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СумаXOXNO
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Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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