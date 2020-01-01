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XDOGE1

XDOGE1/USDT
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--
Макс 24г
0.0000000000000000
Мін 24г
0.0000000000000000
Обсяг за 24г (XDOGE1)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000000000000000
Мін 24г
0.0000000000000000
Обсяг за 24г (XDOGE1)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
XDOGE1
Огляд
Ім'я
XDOGE1
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
4,212,250,000,000,000,000
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Ціна(
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Угоди на ринку
Сума(XDOGE1)
Ціна(USDT)
Сума(XDOGE1)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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