XCN

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Ім'яXCN

РейтингNo.107

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.07%

Циркуляційна пропозиція33,517,791,545

Максимальна пропозиція48,402,437,326

Загальна пропозиція48,402,437,326

Коефіцієнт циркуляції0.6924%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.18411197329148696,2022-05-27

Найнижча ціна0.000703834566724479,2023-10-11

Публічний блокчейнETH

ОписOnyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Обсяг за 24г (XCN)
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