XCCOM

Токен $XCCOM був запущений @xc_70632, засновником Meitu Xiuxiu та ігрової платформи 4399. Токен, випущений на платформі @launchcoin, поєднує в собі ігри та штучний інтелект.

Ім'яXCCOM

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен $XCCOM був запущений @xc_70632, засновником Meitu Xiuxiu та ігрової платформи 4399. Токен, випущений на платформі @launchcoin, поєднує в собі ігри та штучний інтелект.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.