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XBOT

XBOT/USDT
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--
Макс 24г
0.00000000000000000
Мін 24г
0.00000000000000000
Обсяг за 24г (XBOT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000000000000000
Мін 24г
0.00000000000000000
Обсяг за 24г (XBOT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
XBOT
XBOT is a meme coin on Ethereum
Огляд
Ім'я
XBOT
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
420,000,000,000,000,000
Книга ордерів
0.00000000000000001
0.00000000000000001
0.0000000000000001
0.000000000000001
0.00000000000001
0.0000000000001
0.000000000001

Ціна(USDT)

(XBOT)

(USDT)

0.00000000000000000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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