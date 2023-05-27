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WORLD ID
WOID/USDT
0.000001224
--
$
0.00
Макс 24г
0.000001248
Мін 24г
0.000001197
Обсяг 24г (WOID)
1.72T
Сума за 24 г (USDT)
2.09M
Макс 24г
0.000001248
Мін 24г
0.000001197
Обсяг 24г (WOID)
1.72T
Сума за 24 г (USDT)
2.09M
Графік K-Line
Інформація про токен
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TradingView
Глибина
WOID
WOID is committed to becoming the most popular digital economic project on the Binance Smart Chain.
Огляд
Ім'я
WOID
Час випуску
2023-05-27 12:00:00
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
0.0000003121 USDT
Макс. пропозиція
1,000,000,000,000
Книга ордерів
0.000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
Ціна(USDT)
(WOID)
(USDT)
0.000001224
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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