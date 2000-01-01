WIZZ

Wizzwoods ─ це унікальне поєднання Pixels, Axie Infinity та DeFi Kingdoms з родзинкою: інтерчейн з Berachain, TON та Kaia. Це перша гра, яка об'єднує кілька блокчейн-екосистем і відкриває по-справжньому новий ігровий досвід, який можна отримати тільки в інтерчейні.

Ім'яWIZZ

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1.800.000.000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписWizzwoods ─ це унікальне поєднання Pixels, Axie Infinity та DeFi Kingdoms з родзинкою: інтерчейн з Berachain, TON та Kaia. Це перша гра, яка об'єднує кілька блокчейн-екосистем і відкриває по-справжньому новий ігровий досвід, який можна отримати тільки в інтерчейні.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.