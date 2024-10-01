WHITE

WhiteRock — це протокол активів реального світу, розроблений для токенізації економічних прав на традиційні фінансові активи, такі як акції, облігації, нерухомість, опціони та деривативи. Поєднуючи традиційні фінанси з блокчейном, WhiteRock розблоковує глобальну ліквідність і спрощує доступ до акцій, фіксованого доходу та інших інвестицій. Зосереджуючись на прозорості та ефективності, WhiteRock дозволяє користувачам безперешкодно торгувати токенізованими активами, дотримуючись при цьому глобальних правил, змінюючи майбутнє фінансів.

Ім'яWHITE

РейтингNo.209

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція650,000,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.65%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.001644277479878745,2025-03-04

Найнижча ціна0.000000247894022727,2024-10-01

Публічний блокчейнETH

ОписWhiteRock — це протокол активів реального світу, розроблений для токенізації економічних прав на традиційні фінансові активи, такі як акції, облігації, нерухомість, опціони та деривативи. Поєднуючи традиційні фінанси з блокчейном, WhiteRock розблоковує глобальну ліквідність і спрощує доступ до акцій, фіксованого доходу та інших інвестицій. Зосереджуючись на прозорості та ефективності, WhiteRock дозволяє користувачам безперешкодно торгувати токенізованими активами, дотримуючись при цьому глобальних правил, змінюючи майбутнє фінансів.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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