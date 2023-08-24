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Web3Shot
W3S/USDT
0.7200
--
$
0.00
Макс 24г
1.4997
Мін 24г
0.1000
Обсяг 24г (W3S)
172.56K
Сума за 24 г (USDT)
129.47K
Макс 24г
1.4997
Мін 24г
0.1000
Обсяг 24г (W3S)
172.56K
Сума за 24 г (USDT)
129.47K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
W3S
Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Огляд
Ім'я
W3S
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(W3S)
(USDT)
0.7200
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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