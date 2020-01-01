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Web3Frontier

W3F/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Сума за 24г (USDT)
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
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Глибина
W3F
Web3Frontier — це фантастична соціальна мережа web3, яка дозволяє творцям легко інтегрувати криптоактиви у свої соціальні застосунки, надаючи користувачам можливість справді володіти своєю цифровою ідентичністю, контентом і впливом.
Огляд
Ім'я
W3F
Час випуску
--
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Ціна випуску
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Макс. пропозиція
100,000,000
Книга ордерів
0.0001

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Угоди на ринку
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