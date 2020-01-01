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VIM

VIZ/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Сума за 24г (USDT)
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
VIZ
VIM – це проєкт "Quest to Earn", заснований на соціальних мережах. Творці, які бажають стати KOL у VIM (ми називаємо їх Zimmer), можуть безперешкодно вийти на ринок, а учасники екосистеми (ми називаємо їх Vimmer) можуть збільшити дохід за рахунок виробництва квестів або популярного контенту, що аналізує їх зміст. Хоча на сучасному ринку Web2 вже існує подібний старий, фальшивий інструмент, а розмір цього ринку вимірюється 3,75 млрд $, він наголошує на прозорості, проте дійсно хороша платформа в цій галузі поки не з'явилася. За допомогою дорожньої карти "Академія соціальних медіа -> Створення контенту -> Електронна комерція у соціальних мережах" ми створимо екосистему в цій галузі та забезпечимо пул різноманітних користувачів соціальних мереж. Екосистема VIM, створена за принципом game-fi, включає різні процедури спалювання наших токенів і використання токена VIZ, а також різні процеси прийняття рішень через DAO.
Огляд
Ім'я
VIZ
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
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Макс. пропозиція
5,000,000,000
Книга ордерів
0.00001

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5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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