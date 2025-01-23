VINE

Офіційна криптовалюта, запущена засновником платформи для створення коротких відео VINE. VINE була закрита у 2016 році, і Ілон Маск згадував про її перезапуск.

Ім'яVINE

РейтингNo.537

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)7.38%

Циркуляційна пропозиція999,994,104

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція999,994,104

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.47494534861759263,2025-01-26

Найнижча ціна0.00008419597421907,2025-01-23

Публічний блокчейнSOL

ОписОфіційна криптовалюта, запущена засновником платформи для створення коротких відео VINE. VINE була закрита у 2016 році, і Ілон Маск згадував про її перезапуск.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
VINE/BRL
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (VINE)
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Сума за 24г (BRL)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
Відкриті ордери（0）
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