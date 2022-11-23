VIDT

VIDT DAO — це передовий блокчейн-проєкт, який використовує технологію міток часу для відновлення цифрової довіри за допомогою екосистеми Web3. Він працює як платформа з відкритим вихідним кодом, використовуючи свою унікальну технологію блокчейну для забезпечення автентичності та цілісності даних і документів.

Ім'яVIDT

РейтингNo.2053

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,09%

Циркуляційна пропозиція879 770 288

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0.8797%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.07410634862236275,2022-11-23

Найнижча ціна0.000829077602284865,2025-05-05

Публічний блокчейнETH

ОписVIDT DAO — це передовий блокчейн-проєкт, який використовує технологію міток часу для відновлення цифрової довіри за допомогою екосистеми Web3. Він працює як платформа з відкритим вихідним кодом, використовуючи свою унікальну технологію блокчейну для забезпечення автентичності та цілісності даних і документів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.