VERSE

Токен винагород і утиліті VERSE від Bitcoin.com прискорює глобальне впровадження криптовалюти в моделі самостійного зберігання за допомогою заохочень і гейміфікації.

Ім'яVERSE

РейтингNo.1658

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція210 000 000 000

Загальна пропозиція210 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.0471721335766666,2022-12-19

Найнижча ціна0.000000321952190022,2022-12-21

Публічний блокчейнETH

ОписТокен винагород і утиліті VERSE від Bitcoin.com прискорює глобальне впровадження криптовалюти в моделі самостійного зберігання за допомогою заохочень і гейміфікації.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.