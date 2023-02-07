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Vela Token
VELA/USDT
1.166
--
$
0.00
Макс 24г
1.202
Мін 24г
1.104
Обсяг 24г (VELA)
45.61K
Сума за 24 г (USDT)
52.18K
Макс 24г
1.202
Мін 24г
1.104
Обсяг 24г (VELA)
45.61K
Сума за 24 г (USDT)
52.18K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
VELA
Vela Exchange is a decentralized exchange with advanced perpetual trading capabilities, community-focused incentives, and scalable infrastructure.
Огляд
Ім'я
VELA
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
50,000,000
Книга ордерів
0.001
0.001
0.01
0.1
1
Ціна(USDT)
(VELA)
(USDT)
1.166
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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