VARA

Vara Network ─ це революційна платформа для застосунків Web 3.0. Підтримуючи паралельну обробку даних для глибокої масштабованості, унікальна архітектура Vara дозволяє створювати нові шаблони дизайну та функцій у програмах, що є рушійною силою наступного покоління Web3 dApps.

Ім'яVARA

РейтингNo.848

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.01%

Циркуляційна пропозиція3,045,410,573.3333335

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.19529,2023-09-22

Найнижча ціна0.004705043560795934,2025-04-07

Публічний блокчейнVARA

ОписVara Network ─ це революційна платформа для застосунків Web 3.0. Підтримуючи паралельну обробку даних для глибокої масштабованості, унікальна архітектура Vara дозволяє створювати нові шаблони дизайну та функцій у програмах, що є рушійною силою наступного покоління Web3 dApps.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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