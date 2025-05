VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Ім'яVALOR

РейтингNo.2723

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція50,297,124

Максимальна пропозиція100,000,000

Загальна пропозиція75,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.5029%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум10.549191434,2019-04-20

Найнижча ціна0.00144212392402856,2025-05-15

Публічний блокчейнETH

Відмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.