UNX

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Ім'яUNX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписUNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
UNX/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (UNX)
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Сума за 24г (USDT)
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