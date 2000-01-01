UNICORN

$UNICORN ─ це мемкоїн, присвячений «мрії стартапера-єдинорога», що характеризується сильним самокритицизмом та сатиричністю. Він висміює порожні та перебільшені наративи, які часто зустрічаються у світі стартапів та криптовалют, пародіюючи знайомі образи культури Кремнієвої долини, як-от невдалі заявки на YC, реєстрація компанії в штаті Делавер та «оцінка в 1 мільярд $».

Ім'яUNICORN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$UNICORN ─ це мемкоїн, присвячений «мрії стартапера-єдинорога», що характеризується сильним самокритицизмом та сатиричністю. Він висміює порожні та перебільшені наративи, які часто зустрічаються у світі стартапів та криптовалют, пародіюючи знайомі образи культури Кремнієвої долини, як-от невдалі заявки на YC, реєстрація компанії в штаті Делавер та «оцінка в 1 мільярд $».

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