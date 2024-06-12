ULTIMA

ULTIMA — це потужна криптовалютна екосистема, заснована на токені ULTIMA. Наша екосистема об’єднує низку інноваційних продуктів: сучасні криптогаманці, унікальну криптодебетову картку, краудфандингову платформу, власний маркетплейс тощо. Багато наших продуктів є унікальними на ринку криптовалют.

Ім'яULTIMA

РейтингNo.207

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)72,111.72%

Циркуляційна пропозиція37,409

Максимальна пропозиція100,000

Загальна пропозиція100,000

Коефіцієнт циркуляції0.374%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум22681.001065843044,2025-02-14

Найнижча ціна2046.4140488264795,2024-06-12

Публічний блокчейнSMART

ОписULTIMA — це потужна криптовалютна екосистема, заснована на токені ULTIMA. Наша екосистема об’єднує низку інноваційних продуктів: сучасні криптогаманці, унікальну криптодебетову картку, краудфандингову платформу, власний маркетплейс тощо. Багато наших продуктів є унікальними на ринку криптовалют.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.