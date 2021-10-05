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UFO Gaming

UFO/USDT
0.0000006543--
$0.00
Макс 24г
0.0000006694
Мін 24г
0.0000006323
Обсяг 24г (UFO)
27.08B
Сума за 24 г (USDT)
17.69K
Макс 24г
0.0000006694
Мін 24г
0.0000006323
Обсяг 24г (UFO)
27.08B
Сума за 24 г (USDT)
17.69K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
UFO
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
Огляд
Ім'я
UFO
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
25,757,575,757,575
Книга ордерів
0.0000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001

Ціна(USDT)

(UFO)

(USDT)

0.0000006543$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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