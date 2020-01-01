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Ubix.Network

UBX/USDT
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Макс 24г
0.000000000
Мін 24г
0.000000000
Обсяг за 24г (UBX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000000
Мін 24г
0.000000000
Обсяг за 24г (UBX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
UBX
UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.
Огляд
Ім'я
UBX
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000,000
Книга ордерів
0.000000001
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Ціна(USDT)

(UBX)

(USDT)

0.000000000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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