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Клієнт Windows
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Ubix.Network
UBX/USDT
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Макс 24г
0.000000000
Мін 24г
0.000000000
Обсяг за 24г (UBX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000000
Мін 24г
0.000000000
Обсяг за 24г (UBX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Глибина
UBX
UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.
Огляд
Ім'я
UBX
Час випуску
--
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White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000,000
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/ Тейкер
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