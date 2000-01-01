TXO

$TXO — це нативний утиліті токен та спосіб заохочення, який живить усю екосистему TechtroX. Створений для реальної бізнес-цінності, $TXO стимулює залучення, автоматизацію та децентралізацію у всіх процесах управління взаємовідносинами з клієнтами.

Ім'яTXO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

Опис$TXO — це нативний утиліті токен та спосіб заохочення, який живить усю екосистему TechtroX. Створений для реальної бізнес-цінності, $TXO стимулює залучення, автоматизацію та децентралізацію у всіх процесах управління взаємовідносинами з клієнтами.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.