TRUU

$TRUU є наріжним каменем Truth Network: новаторської децентралізованої мережі, створеної для забезпечення справедливих, прозорих і перевірених результатів на ринках прогнозування. Надаючи доступ до 50 000 нодів для спільного визначення результатів ринку, $TRUU знижує ризик змови і створює надійний рівень інфраструктури, що лежить в основі цих ринків. Надійна економіка токенів вирівнює стимули в глобальній спільноті, заохочуючи чесну участь і створюючи безпечну, справедливу основу для вирішення спорів.

Ім'яTRUU

РейтингNo.3435

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.003924617487574549,2025-02-17

Найнижча ціна0.000458630071505494,2025-02-10

Публічний блокчейнETH

Опис$TRUU є наріжним каменем Truth Network: новаторської децентралізованої мережі, створеної для забезпечення справедливих, прозорих і перевірених результатів на ринках прогнозування. Надаючи доступ до 50 000 нодів для спільного визначення результатів ринку, $TRUU знижує ризик змови і створює надійний рівень інфраструктури, що лежить в основі цих ринків. Надійна економіка токенів вирівнює стимули в глобальній спільноті, заохочуючи чесну участь і створюючи безпечну, справедливу основу для вирішення спорів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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