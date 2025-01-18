TRUMP

Офіційний мемкоїн Трампа

Ім'яTRUMP

РейтингNo.40

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка0.0007%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)333,85%

Циркуляційна пропозиція199 999 380,1214

Максимальна пропозиція999 999 993,45

Загальна пропозиція999 999 404,285406

Коефіцієнт циркуляції0.1999%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум75.35181987642682,2025-01-19

Найнижча ціна1.208445100143142,2025-01-18

Публічний блокчейнSOL

ОписОфіційний мемкоїн Трампа

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
TRUMP/USD1
OFFICIAL TRUMP
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Макс 24г
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Мін 24г
--
Обсяг за 24г (TRUMP)
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Сума за 24г (USD1)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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