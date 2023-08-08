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Trossard
TROSS/USDT
0.0012740
--
$
0.00
Макс 24г
0.0015110
Мін 24г
0.0012020
Обсяг 24г (TROSS)
373.00M
Сума за 24 г (USDT)
477.80K
Макс 24г
0.0015110
Мін 24г
0.0012020
Обсяг 24г (TROSS)
373.00M
Сума за 24 г (USDT)
477.80K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
TROSS
Trossard is an innovative platform based on the Travel to Earn (T2E) theme, utilizing virtual assets. Users engage in domestic and international travel while performing missions specified by Trossard, earning rewards in return.
Огляд
Ім'я
TROSS
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
5,000,000,000
Книга ордерів
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(TROSS)
(USDT)
0.0012740
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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