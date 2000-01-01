TRAX

BeraTrax забезпечує мобільну прибутковість на Berachain за допомогою безшовного досвіду, подібного до Web2. Завдяки соціальним логінам, онрампам та абстракції комісії за gas користувачі можуть в один клац миші депонувати будь-який токен у будь-яке сховище. Винагороди можна зберігати або автоматично реінвестувати, заробляючи BGT, винагороди протоколу та нативний токен TRAX.

Ім'яTRAX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція200,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписBeraTrax забезпечує мобільну прибутковість на Berachain за допомогою безшовного досвіду, подібного до Web2. Завдяки соціальним логінам, онрампам та абстракції комісії за gas користувачі можуть в один клац миші депонувати будь-який токен у будь-яке сховище. Винагороди можна зберігати або автоматично реінвестувати, заробляючи BGT, винагороди протоколу та нативний токен TRAX.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
TRAX/USDT
BeraTrax
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (TRAX)
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Книга ордерів
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