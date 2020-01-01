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Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

TOPAI/USDT

TOPAI
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--
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (TOPAI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (TOPAI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
TOPAI
Огляд
Ім'я
TOPAI
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,900,000,000,000,000
Пов'язані посилання
Книга ордерів
Книга ордерів
0.00000001

Ціна(
USDT
)

(
TOPAI
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USDT
)

0.00000000<$0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(TOPAI)
Ціна(USDT)
Сума(TOPAI)
Час
Спот
 
5X-X Ф'ючерси
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Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
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Відкриті позиції (0)
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Ціна
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Сума ордеру
TP/SL
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