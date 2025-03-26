TITCOIN

Сатоші Накамото колись розглядав іншу назву «titcoin» для Bitcoin, згадану в електронному листі 2009 року, яка є мемкоїном, що пов'язаний з наративом «Breast Technology».

Ім'яTITCOIN

РейтингNo.3232

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.019421183545113244,2025-03-31

Найнижча ціна0.00260377035559843,2025-03-26

Публічний блокчейнSOL

ОписСатоші Накамото колись розглядав іншу назву «titcoin» для Bitcoin, згадану в електронному листі 2009 року, яка є мемкоїном, що пов'язаний з наративом «Breast Technology».

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