TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Ім'яTIA

РейтингNo.56

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка0.0004%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)16,34%

Циркуляційна пропозиція647 097 159,852085

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1 123 886 465,753055

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум20.911430884832413,2024-02-10

Найнижча ціна2.028107599495091,2023-10-31

Публічний блокчейнCELESTIA

ОписCelestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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