TAVA
ALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції.
ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.
Ім'яTAVA
РейтингNo.1150
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.05%
Циркуляційна пропозиція695,877,944.465572
Максимальна пропозиція0
Загальна пропозиція1,000,000,000
Коефіцієнт циркуляції%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум5.447659566153262,2022-07-07
Найнижча ціна0.008411259153674097,2025-04-14
Публічний блокчейнETH
ОписALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції.
ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.
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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.