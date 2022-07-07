TAVA

ALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції. ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.

Ім'яTAVA

РейтингNo.1150

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.05%

Циркуляційна пропозиція695,877,944.465572

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум5.447659566153262,2022-07-07

Найнижча ціна0.008411259153674097,2025-04-14

Публічний блокчейнETH

ОписALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції. ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.