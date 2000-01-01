TAPSOL

Під час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

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Публічний блокчейнSOL

ОписПід час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
TAPSOL/USDT
THE AMERICA PARTY
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (TAPSOL)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
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