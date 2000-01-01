TAPSOL

Під час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

Ім'яTAPSOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Публічний блокчейнSOL

ОписПід час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.