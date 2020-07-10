Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Почати торгівлю
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
Trustswap
SWAP/USDT
0.09420
--
$
0.00
Макс 24г
0.09752
Мін 24г
0.09321
Обсяг 24г (SWAP)
206.05K
Сума за 24 г (USDT)
19.69K
Макс 24г
0.09752
Мін 24г
0.09321
Обсяг 24г (SWAP)
206.05K
Сума за 24 г (USDT)
19.69K
Графік K-Line
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
SWAP
TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.
Огляд
Ім'я
SWAP
Час випуску
2020-07-10 00:00:00
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(SWAP)
(USDT)
0.09420
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити SWAP
Продати SWAP
Ліміт
Ринки
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
SWAP
Всього
USDT
Купити SWAP
Доступно
--
SWAP
Ціна
USDT
Сума
SWAP
Всього
USDT
Продати SWAP
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Заповнено
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...