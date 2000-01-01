SUPFRIEND

SuperFriend — це криптовалюта, орієнтована на розробників, яка поєднує токеноміку з візуалізацією на основі штучного інтелекту. Вона дозволяє користувачам взаємодіяти з кодовими базами у зручному, розмовному форматі, спрощуючи процес вивчення, розуміння та керування програмними проєктами. Незалежно від того, чи ви щойно підключаєтесь до нового репозиторію, чи обслуговуєте застарілий код, SuperFriend полегшує розуміння та підвищує продуктивність.

Ім'яSUPFRIEND

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписSuperFriend — це криптовалюта, орієнтована на розробників, яка поєднує токеноміку з візуалізацією на основі штучного інтелекту. Вона дозволяє користувачам взаємодіяти з кодовими базами у зручному, розмовному форматі, спрощуючи процес вивчення, розуміння та керування програмними проєктами. Незалежно від того, чи ви щойно підключаєтесь до нового репозиторію, чи обслуговуєте застарілий код, SuperFriend полегшує розуміння та підвищує продуктивність.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.