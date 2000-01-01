SUIRWAPIN

Платформа нового покоління для інвестування в токенізовані реальні активи, починаючи всього від 100 $. Побудована на Ethereum і SUI, вона поєднує можливості RWA з децентралізованою інфраструктурою, усуваючи посередників і підвищуючи ефективність.

Ім'яSUIRWAPIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,080,100,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписПлатформа нового покоління для інвестування в токенізовані реальні активи, починаючи всього від 100 $. Побудована на Ethereum і SUI, вона поєднує можливості RWA з децентралізованою інфраструктурою, усуваючи посередників і підвищуючи ефективність.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.