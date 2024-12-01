SUEDE

Музика зі штучним інтелектом зустрічається зі справжніми артистами. Створюйте, транслюйте та володійте музикою за допомогою $SUEDE, що забезпечує роботу Suede Radio, Suede Social та першої платформи для створення музики зі штучним інтелектом та артистами в Web3-музиці.

Ім'яSUEDE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція465,163,201

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписМузика зі штучним інтелектом зустрічається зі справжніми артистами. Створюйте, транслюйте та володійте музикою за допомогою $SUEDE, що забезпечує роботу Suede Radio, Suede Social та першої платформи для створення музики зі штучним інтелектом та артистами в Web3-музиці.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.