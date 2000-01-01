STICKMAN

$STICKMAN — це мемкоїн, зосереджений на мотиві простих фігур. Його наратив черпає натхнення з ранніх людських зображень фігур за допомогою простих ліній на стінах печер і кераміці, відображаючи продовження мінімалістичних і примітивних візуальних стилів у світі блокчейну.

Ім'яSTICKMAN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$STICKMAN — це мемкоїн, зосереджений на мотиві простих фігур. Його наратив черпає натхнення з ранніх людських зображень фігур за допомогою простих ліній на стінах печер і кераміці, відображаючи продовження мінімалістичних і примітивних візуальних стилів у світі блокчейну.

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