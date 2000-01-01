STAU

Ми прагнемо революціонізувати зв'язок між цифровими та фізичними активами, безперешкодно інтегруючи вартість золота та ювелірних виробів у цифрову економіку. Завдяки співпраці з компанією, яка обробляє та розповсюджує справжнє золото, ми прагнемо гарантувати довіру та безпеку в цифровій торгівлі золотом та іншими матеріальними активами.

Ім'яSTAU

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнMATIC

ОписМи прагнемо революціонізувати зв'язок між цифровими та фізичними активами, безперешкодно інтегруючи вартість золота та ювелірних виробів у цифрову економіку. Завдяки співпраці з компанією, яка обробляє та розповсюджує справжнє золото, ми прагнемо гарантувати довіру та безпеку в цифровій торгівлі золотом та іншими матеріальними активами.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.