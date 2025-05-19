STABUL

Stabull — це децентралізована біржа, створена спеціально для стейблкоїнів, не забезпечених доларом США, та токенізованих активів реального світу (RWA) — ринку, який більшість децентралізованих бірж ігнорують. На відміну від типових платформ на основі AMM, вона використовує цінові оракули офчейн для керування ціноутворенням та ліквідністю, що дозволяє точніше визначати ціни та зменшувати прослизання для активів, які відстежують зовнішні ринки, такі як валютний ринок або золото. Така архітектура також зменшує навантаження на емітентів від прив'язки валюти та підвищує ефективність використання капіталу для постачальників ліквідності. Stabull ефективно забезпечує децентралізовану цілодобову торгівлю валютою та товарами ончейн — те, для чого більшість децентралізованих бірж не придатні.

Ім'яSTABUL

РейтингNo.5712

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.2220222025386718,2025-05-19

Найнижча ціна0.06642386888114032,2025-05-19

Публічний блокчейнETH

ОписStabull — це децентралізована біржа, створена спеціально для стейблкоїнів, не забезпечених доларом США, та токенізованих активів реального світу (RWA) — ринку, який більшість децентралізованих бірж ігнорують. На відміну від типових платформ на основі AMM, вона використовує цінові оракули офчейн для керування ціноутворенням та ліквідністю, що дозволяє точніше визначати ціни та зменшувати прослизання для активів, які відстежують зовнішні ринки, такі як валютний ринок або золото. Така архітектура також зменшує навантаження на емітентів від прив'язки валюти та підвищує ефективність використання капіталу для постачальників ліквідності. Stabull ефективно забезпечує децентралізовану цілодобову торгівлю валютою та товарами ончейн — те, для чого більшість децентралізованих бірж не придатні.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.