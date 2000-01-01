SPLAT

SPLAT — це мемкоїн на основі блокчейну, розроблений для підтримки інтелектуальних торгових терміналів. Проєкт наголошує на своєму унікальному персоналізованому торговому помічникові та надає користувачам інтерактивну спільноту, яка заохочує творчість та участь.

Ім'яSPLAT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписSPLAT — це мемкоїн на основі блокчейну, розроблений для підтримки інтелектуальних торгових терміналів. Проєкт наголошує на своєму унікальному персоналізованому торговому помічникові та надає користувачам інтерактивну спільноту, яка заохочує творчість та участь.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.