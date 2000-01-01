SPICE

$SPICE є джерелом життєвої сили ігрового всесвіту Lowlife Forms — дружнього до дегенів, насиченого екшеном всесвіту, де стикаються ігри, штучний інтелект та культура криптомемів. Наша флагманська гра, Lowlife Forms — це не просто масивно-модульний науково-фантастичний RPG-шутер, що запускається епізодично — це повноцінний ігровий web3-культ, де ШІ буде основою творчих досліджень, поведінки NPC та створення користувацьких активів, що робить розваги більш захопливими, ніж будь-коли раніше. Не просто гра, а рух.

Ім'яSPICE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція69,420,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$SPICE є джерелом життєвої сили ігрового всесвіту Lowlife Forms — дружнього до дегенів, насиченого екшеном всесвіту, де стикаються ігри, штучний інтелект та культура криптомемів. Наша флагманська гра, Lowlife Forms — це не просто масивно-модульний науково-фантастичний RPG-шутер, що запускається епізодично — це повноцінний ігровий web3-культ, де ШІ буде основою творчих досліджень, поведінки NPC та створення користувацьких активів, що робить розваги більш захопливими, ніж будь-коли раніше. Не просто гра, а рух.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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