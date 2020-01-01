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Клієнт Windows
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Spheroid Universe
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Макс 24г
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Мін 24г
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (SPH)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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SPH
Spheroid Universe is a Platform for developing Extended Reality projects. The technological basis of the Platform is the Spheroid XR Cloud and the Spheroid Script programming language designed for AR/XR creation.
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Ціна випуску
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