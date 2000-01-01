SPHR

Sphere is the first crypto launchpad combining AI and SocialFi elements, designed to seamlessly connect both EVM and non-EVM projects, promoting cross-chain interoperability and decentralized innovation.

Ім'яSPHR

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSphere is the first crypto launchpad combining AI and SocialFi elements, designed to seamlessly connect both EVM and non-EVM projects, promoting cross-chain interoperability and decentralized innovation.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
SPHR/USDT
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Книга ордерів
Угоди на ринку
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Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
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