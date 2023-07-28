SOPHIA

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

Ім'яSOPHIA

РейтингNo.3959

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.27276250231141835,2023-07-28

Найнижча ціна0.003319533790865521,2025-04-12

Публічний блокчейнETH

ОписSophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
SOPHIA/USDT
SophiaVerse
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (SOPHIA)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
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Історія угод
Відкриті позиції (0)
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