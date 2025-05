SOON

SOON створений для того, щоб забезпечити найкращий досвід торгівлі ончейн. Крім основної мережі SOON, SOON Stack та InterSOON, інтеграція LiveTrade та simpfor.fun ще більше зміцнює бачення SOON, створюючи супер портал для користувачів Web2 за допомогою платформ для прямих трансляцій.

Ім'яSOON

РейтингNo.3422

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум19.862585064853647,2025-05-23

Найнижча ціна0.44289556792006435,2025-05-23

Публічний блокчейнBSC

Сектор

Соціальні мережі

