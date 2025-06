SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Ім'яSOL

РейтингNo.6

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка0.0238%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)501,61%

Циркуляційна пропозиція527 989 508,66527486

Максимальна пропозиція∞

Загальна пропозиція603 434 445,6623689

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2020-03-23 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум294.33494870928604,2025-01-19

Найнижча ціна0.505193636791,2020-05-11

Публічний блокчейнSOL

Сектор

Соціальні мережі

