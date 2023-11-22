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Клієнт Windows
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SOLS
SOLS1/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (SOLS1)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (SOLS1)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
SOLS1
Огляд
Ім'я
SOLS1
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
21,000,000
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0.001
Ціна
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USDT
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SOLS1
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Угоди на ринку
Сума(SOLS1)
Ціна(USDT)
Сума
(SOLS1)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
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5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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