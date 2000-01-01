SNS

Solana Name Service (SNS) — це децентралізований протокол іменування на блокчейні Solana, розроблений для спрощення та покращення взаємодії користувачів в екосистемі Web3. Відображаючи складні блокчейн-адреси у зрозумілі для користувачів імена, такі як «yourname.sol», SNS має на меті зробити технологію блокчейну більш доступною для ширшої аудиторії.

Ім'яSNS

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписSolana Name Service (SNS) — це децентралізований протокол іменування на блокчейні Solana, розроблений для спрощення та покращення взаємодії користувачів в екосистемі Web3. Відображаючи складні блокчейн-адреси у зрозумілі для користувачів імена, такі як «yourname.sol», SNS має на меті зробити технологію блокчейну більш доступною для ширшої аудиторії.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.