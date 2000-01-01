SMAT

SUMAT IWORLD — це 3D-гра на блокчейні, що поєднує ШІ, Idle, ARPG, DeFi та соціальні системи. Гравці можуть досліджувати, битися, медитувати, будувати території та брати участь в екосистемі за допомогою NFT та управління DAO.

Ім'яSMAT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнARB

ОписSUMAT IWORLD — це 3D-гра на блокчейні, що поєднує ШІ, Idle, ARPG, DeFi та соціальні системи. Гравці можуть досліджувати, битися, медитувати, будувати території та брати участь в екосистемі за допомогою NFT та управління DAO.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.